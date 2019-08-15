سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد الإعصار الهائل الذي ضرب ولايتي مينيسوتا وكانساس الأمريكيتين.

وتسبب هذا الإعصار في انقلاب نحو 20 شاحنة، وانقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق عدد كبير من الطرق.