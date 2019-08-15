 بالفيديو.. إعصار هائل يضرب ولايتي مينيسوتا وكانساس الأمريكيتين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إعصار هائل يضرب ولايتي مينيسوتا وكانساس الأمريكيتين

نور رشوان:
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:23 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:23 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد الإعصار الهائل الذي ضرب ولايتي مينيسوتا وكانساس الأمريكيتين.

وتسبب هذا الإعصار في انقلاب نحو 20 شاحنة، وانقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق عدد كبير من الطرق.

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