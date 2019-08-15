تحل في 18 أغسطس الذكرى الأولى لوفاة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي ولد في كوماسي بغانا (وقت أن كانت تحت الاحتلال البريطاني) عام 1938، وكانت من تقاليد قبيلته إطلاق اسم المولود وفقًا ليوم الأسبوع الذي وُلدوا فيه أو فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين يسبقونه، وكوفي في اللغة الأكانية هو الاسم الذي يتوافق مع يوم الجمعة.

يعد عنان من أبرز الشخصيات الدبلوماسية تأثيرًا في التاريخ ولذلك لأنه وضع إسهامات بارزة في كافة المناصب التي تولاها.

وتستعرض "الشروق" أبرز مواقف ومحطات حياته في التقرير التالي:

1 - عمله بمنظمة الأمم المتحدة

علاقة امتدت لأكثر من 40 عامًا ربطت عنان بمنظمة الأمم المتحدة، بدأها في 1962 عندما عمل في منظمة الصحة العالمية ثم عمله وكيلًا للأمين العام بطرس غالي، قبل أن تُصّدق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيينه أمينًا عامًا للمنظمة في 1996.

في ديسمبر 2006 ألقى عنان خطابه الأخير كأمين عام في مكتبة هاري ترومان الرئاسية، ودعا الولايات المتحدة إلى العودة إلى السياسات الخارجية المتعددة الأطراف للرئيس ترومان وإلى اتباع عقيدته بأن "مسؤولية الدول الكبرى هي خدمة وليس هيمنة شعوب العالم".

وقال في خطابه، إن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على التزامها بحقوق الإنسان "بما في ذلك في الكفاح ضد الإرهاب".

2- موقفه من غزو العراق

رفض عنان الغزو الأمريكي للعراق، وعندما سئل عن السلطة القانونية للغزو قال أنان إنه يعتقد أنه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأنه غير قانوني.

3- الأزمة السورية 2011

بعد اندلاع أزمة الحرب في سوريا عام 2012، اختارت الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثًا لها في سوريا لمحاولة ايجاد حل وصيغ تفاهم بين الأسد والمعارضة السورية، ولكن للمعوقات التي واجته دفعته للاستقالة بعد 6 أشهر من مهمته هناك.

4- جهوده للسلام تنتهي بنوبل

يعد عنان هو الأمين الوحيد للأمم المتحدة الذي اختير للفوز بجائزة نوبل عام2001، كما أقرت لجنة جائزة نوبل التزامه بالكفاح من أجل احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا ومعارضته المعلنة للإرهاب الدولي.

5- جنازته

نعت الأمم المتحدة الأمين العام السابق لها، ووصفته بأنه "كان قوة دافعة من أجل الخير".

وشُيّع عنان في جنازة مهيبة بالعاصمة الغانية أكرا حضرها عدد كبير من الدبلوماسيين والزعماء الأفارقة، ليكون ذلك وداع رجل وصف من الكثيرين بأنه "أفضل من تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة على الإطلاق".