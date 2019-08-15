نيللي كريم: «سجن النسا» بداية مشاركتي بالأعمال الخيرية

قالت الفنانة نيللي كريم إن بداية مشاركتها بالأعمال الخيرية بدأت من مسلسل «سجن النسا»، لافتة إلى أن الفضل لهذا يعود إلى الأستاذة نوال مصطفى، الكاتبة والصحافية المصرية المتولية قضية السجينات في ذلك الوقت.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أنها بدأت تدريجيًا بالمشاركة في أعمال مختلفة، متابعة: «أنا بعمل اللي أقدر عليه وخلاص، مش بسأل ده تبع منظمة إيه ولا مين».

وأضحت أن مشاركتها كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر للمنظمة الأممية؛ مفاجأة وشرف لها التي ستساعدها على القيام بالعديد من الأعمال التي تخدم المهاجرين.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة في مصر أعلنت عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة، من خلال تواجدهم الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وبصفتهم سفراء النوايا الحسنة، سيساهم النجمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة ومخاطر الهجرة غير النظامية وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.