واشنطن تؤكد قوة تحالفها مع سول بمناسبة عيد تحرير كوريا الجنوبية

هنأت الولايات المتحدة الشعب الكوري الجنوبي بمناسبة عيد التحرير الذي يوافق يوم 15 أغسطس من كل عام، ووصفت التحالف الثنائي بأنه محور السلام والأمن الرئيسي في منطقة المحيط الهادئ والهندي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قدم التهاني نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة، حيث تحتفل كوريا الجنوبية بالذكرى السنوية لاستقلالها عن اليابان - في مثل هذا اليوم من عام 1945 - والتي فرضت حكمها الاستعماري على شبه الجزيرة في الفترة ما بين عامي 1910 و1945.

وقال بومبيو في بيان "تزامنا مع الاحتفال بذكرى هذا اليوم، نؤكد مجددا على دوام قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تضطلع بدور محور السلام والأمن في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي".

وأضاف "تواصل شراكتنا الثنائية في الازدهار بناء على القيم المشتركة للحرية والديمقراطية، في الوقت الذي نعمل فيه معا على حل العديد من القضايا الدولية. فهذه القيم المشتركة بالإضافة إلى العلاقات بين شعبي البلاد، هما ما يسمحان بالحفاظ على الصداقة الوطيدة بين بلدينا".

وأعرب بومبيو عن تطلعه إلى "استمرارية الشراكة الوثيقة في معالجة المصالح والتحديات المشتركة في المنطقة وجميع أنحاء العالم".