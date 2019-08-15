إيطالي يفوز بـ209 ملايين يورو في اليانصيب

غوليليلمو بوغي وماريسا كاساريني، صاحبا حانة في بلدة لودي في إيطاليا التي ابتيعت منها البطاقة الفائزة بـ 209 مليون يورو.

فاز إيطالي محظوظ بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ البلاد. فقد أعلن منظمو يانصيب (سوبرينالوتو) يوم الأربعاء أن حامل بطاقة فاز بـ 209 ملايين يورو.

وكان على الفائز أن يختار ستة أرقام صحيحة بين 1 و90، وهو أمر لم يفلح به أحد منذ يونيو 2018.

ولكن بطاقة يانصيب أبتيعت بيوروين في حانة في بلدة لودي القريبة من مدينة ميلانو أصابت الهدف ليلة الثلاثاء، إذ اختار صاحبها أرقم 7 و32 و41 و59 و75 و76، وهي الأرقام التي فازت في السحبة.

وكان صاحب البطاقة الفائزة قد اختار هذه الأرقام اعتباطا من آلة لبيع البطاقات في الحانة في لودي.

وقال صاحب الحانة غوغليلمو بوغي لوسائل الإعلام الإيطالية "كيف لنا أن نعلم من الذي إبتاع البطاقة...فقد كان هناك سيل من المشترين هذا اليوم، وكان الناس يأتون ويسألون عن شراء بطاقات عشوائيا. وقد طبعت أنا البطاقة الفائزة. طبعتها بيدي!"

وكان أكبر فوز بيانصيب في إيطاليا قد حصل في أكتوبر 2010، وكانت الجائزة تبلغ 177 مليون يورو.

وتتفوق الجائزة الجديدة على جائزة سحبة (يورومليليونز) المحددة جائزتها بـ 199 مليون يورو.

وكانت الجائزة الأخيرة قد أحرزت ثلاث مرات، في بريطانيا في عام 2012 وفي البرتغال في عام 2014 وفي إسبانيا في عام 2017.

يذكر أن أكبر جائزة يانصيب فاز بها شخص ما زالت هويته مجهولة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية فاز بملبغ 1,537 مليون دولار في سحبة الـ (ميغا مليون) الأمريكية.