إزالة 18 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في قلين بكفر الشيخ

أزالت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، 18 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية، بالتنسيق بين مركز شرطة قلين ومديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ.

قال المهندس علي سلامة رئيس مدينة قلين، إنه تم إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بأحياء مدينة قلين، منها: (شوارع حي شركة المياه، وشركة كهرباء قلين، ومجلس المدينة، وقلين المحطة، وقلين البلد، وحي مدرسة الزراعة، وحي الزهور، والري، ومركز الشرطة، ومدخل المدينة، وحي الموقف الرئيسي).

وأضاف سلامة -في بيان صحفي اليوم- أنه تم إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى (المرازقة، وكفر المرازقة، والحارس، وصبري، وخورشيد، وأبو الجدايل، وحصة الغنيمي، وشاهين، والغنيمي).

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالتعديات.