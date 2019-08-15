وزير الاتصال الجزائري: حل مشاكل البلاد يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية بعد حوار بناء

قال حسن رابحي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن حل المشكلات التي تواجهها الجزائر حاليا يكمن في إعداد انتخابات رئاسية عبر حوار جامع وبناء.

وأضاف رابحي - في تصريحات اليوم الخميس - أن الشعب الجزائري لديه قناعة بأن حل مشاكل البلاد يمر عبر الانتخابات من خلال حوار صادق وديمقراطي، موضحا أن الدولة بكل مؤسساتها تؤدي واجبها وتحاول الرد على ما تتطلبه جميع القطاعات من احتياجات.

وتابع قائلًا: "الحكومة الحالية تعمل ليل نهار من أجل تلبية متطلبات المجتمع في جميع القطاعات"، مشيرا إلى أهمية رفع أداء قطاع الإعلام.. موضحا أن عيد الأضحى مناسبة لإعادة التأكيد على قيم التآزر والاتحاد بين الجزائريين.