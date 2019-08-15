 وزير الاتصال الجزائري: حل مشاكل البلاد يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية بعد حوار بناء - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2019 11:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

وزير الاتصال الجزائري: حل مشاكل البلاد يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية بعد حوار بناء

أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:03 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:03 م

قال حسن رابحي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن حل المشكلات التي تواجهها الجزائر حاليا يكمن في إعداد انتخابات رئاسية عبر حوار جامع وبناء.

وأضاف رابحي - في تصريحات اليوم الخميس - أن الشعب الجزائري لديه قناعة بأن حل مشاكل البلاد يمر عبر الانتخابات من خلال حوار صادق وديمقراطي، موضحا أن الدولة بكل مؤسساتها تؤدي واجبها وتحاول الرد على ما تتطلبه جميع القطاعات من احتياجات.

وتابع قائلًا: "الحكومة الحالية تعمل ليل نهار من أجل تلبية متطلبات المجتمع في جميع القطاعات"، مشيرا إلى أهمية رفع أداء قطاع الإعلام.. موضحا أن عيد الأضحى مناسبة لإعادة التأكيد على قيم التآزر والاتحاد بين الجزائريين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك