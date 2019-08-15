مطرب شهير: أغنية «ويند أوف تشينج» الأمل في تحقيق السلام بالعالم

صرح مغني ألماني شهير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه يرى في أغنية "ويند أوف تشينج" (رياح التغيير) الأمل في تحقيق السلام بالعالم.

وأضاف المغني كلاوس ماينه، وهو مؤلف كلمات الأغنية ومغنيها مع فرقته الموسيقية الألمانية للهارد روك "سكوربينز"، أن الأغنية التي سيودع بها الجيش الألماني رئيسته السابقة أورزولا فون دير لاين مساء اليوم الخميس خلال حفل عسكري كبير، تمثل التكاتف في أوروبا أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النوعية من الاحتفال تعد الأعلى للجيش الألماني، ويتم بها تكريم رؤساء الجمهورية الاتحاديين أو المستشارين الاتحادين أو وزراء الدفاع في حفل وداعهم.

وتابع ماينه، لـ (د.ب.أ): "لم تختر وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، الأغنية، بالتأكيد لأنها أغنية لفرقة تنحدر من منطقة هانوفر مثلها. الأغنية لا تزال تتمتع دائما بمعنى عميق، لاسيما بالنسبة لمهامها الجديدة على رأس المفوضية الأوروبية. حلم السلام لا يزال حيا من جيل لجيل، لذلك لا يمكن التوقف عن ذلك".

وأضاف المغني الألماني الشهير: "هناك رياح عاتية حاليا. إننا بعيدون تماما عن التعايش السلمي. لن نكون جميعا أقوياء إلا سويا. لا يمكننا حل مشكلات العصر إلا سويا. لا يزال ذلك أمل الأغنية بعد كل هذه الأعوام".

يذكر أن فون دير لاين تخلت عن منصبها كوزيرة للدفاع بعدما تم انتخابها لرئاسة المفوضية الأوروبية، وخلفتها في منصب وزيرة الدفاع الاتحادية بألمانيا، أنيجرت كرامب-كارنباور التي تشغل منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.