الجيش الباكستاني: مقتل 3 جنود باكستانيين و5 هنود في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 3 جنود باكستانيين، و5 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار عبر خط السيطرة في كشمير.

وأضاف الجيش، في بيان، أن القوات الهندية أطلقت نيران المدفعية عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع بالهيمالايا إلى منطقتين تسيطر كل من الدولتين على إحداهما، ما أسفر عن مقتل الجنود الباكستانيين.

وذكر البيان أن 5 جنود هنود لقوا حتفهم جراء الرد الباكستاني على إطلاق النار.

ولم يتم التأكد من هذه البيانات من مصادر مستقلة.

ورغم أن هذه الاشتباكات تحدث بصورة متكررة نسبيا بين الجانبين، فإن حادث اليوم يأتي بعد أيام قليلة من قيام حكومة الهند بتجريد المنطقة التابعة لها، والتي تقطنها أغلبية مسلمة، من الحكم الذاتي الخاص الذي كان منصوصا عليه في الدستور الهندي.