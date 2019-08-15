زيادة عدد اللاجئين الذين يؤدون تدريبا مهنيا في ألمانيا

كشف استطلاع ألماني حديث زيادة عدد اللاجئين الذين يؤدون تدريبا مهنيا في شركات بألمانيا بصورة مستمرة.

وبحسب استطلاع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية تم نشره اليوم الخميس، تدرب 16 بالمئة من الشركات لاجئين.

وأشار الاستطلاع أن نسبة هذه الشركات كانت تبلغ 14 بالمئة العام الماضي، وكانت 7 بالمئة فقط قبل عامين.

وبشكل إجمالي هناك نحو 25 ألف لاجئ يتدربون حاليا في شركة تابعة لغرفة التجارة والصناعة بألمانيا، وإذا تم حساب الأعمال اليدوية بجانب ذلك، سيبلغ عددهم حينئذ 44 ألف لاجئ، بحسب الاستطلاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن هناك حاليا إجمالي 3ر1 مليون متدرب بشكل إجمالي في ألمانيا.

وترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الاتجاه المتراجع في عقود التدريب بألمانيا، توقف في الوقت الحالي، على الرغم من التطور الديموغرافي و"الميل للدراسة" لدى كثير من الشباب.

وقال نائب رئيس الغرفة أخيم دركس بالعاصمة برلين إنه من المتوقع أن يظل عدد عقود التدريب المبرمة مستقرا هذا العام، ولكنه أشار إلى أن الأوساط الاقتصادية لا تزال تواجه صعوبة في شغل جميع أماكن التدريب الشاغرة، وأكد أن هناك حاجة كبيرة لقوى عاملة.