 سفير الصين لدى بريطانيا: أعمال العنف في هونج كونج «نوع من الإرهاب» - بوابة الشروق
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سفير الصين لدى بريطانيا: أعمال العنف في هونج كونج «نوع من الإرهاب»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:19 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:19 م

قال سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينغ اليوم الخميس، إن أعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون في هونج كونج تبدو كـ"نوع من الإرهاب".

وأضاف ليو - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن تظاهرات هونج كونج تشكل "تحديا خطيرا" للقانون والنظام في المنطقة، مشيرا إلى أن من مصلحة الصين والمجتمع الدولي أن تنعم هونج كونج بالاستقرار.

وأكد السفير الصيني أن هونج كونج جزء من الصين، وأنه يجب على القوات الأجنبية عدم التدخل في شئونها الداخلية، مشددا على أن الحكومة الشعبية المركزية في الصين لن تجلس وتشاهد تدهور الأوضاع بها.

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