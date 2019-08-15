نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع وفد كردي الوضع في سوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، مع وفد المجلس الوطني الكردي، تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الخميس، "إن اللقاء بين نائب الوزير الروسي، والوفد المعارض السوري برئاسة كميران حاجو، تخلله تبادل صريح للآراء حول تطورات الوضع في سوريا، وطرق تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

وأكد بوجدانوف، تمسك موسكو بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات شعبها العرقية والدينية.