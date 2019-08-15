عمليات نينوى: المدفعية الأمريكية تقتل 16 عنصرا من داعش بينهم 7 قادة سوريين جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، مقتل 16 من عناصر داعش، بينهم سبعة قادة يحملون الجنسية السورية، بقصف مدفعي أمريكي جنوب الموصل /400 كلم شمال بغداد/.

وقال العميد محمد الجبوري الناطق باسم عمليات نينوى للصحفيين إن "المدفعية الأمريكية قصفت اليوم مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحاوي قرب مطار القيارة (60 كلم جنوب الموصل) ما أدى إلى مقتل16 عنصرا من داعش بينهم سبعة قادة سوريين".

من جانبه، أكد أحمد جاسم مدير الطب العدلي في الموصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "دائرته تسلمت اليوم جثث 16 داعشيا".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش رغم القضاء على التنظيم عسكريا في معظم مناطق البلاد.