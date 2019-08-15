انكماش الاقتصاد الألماني بسبب تراجع الصادرات

كشفت الأرقام الرسمية عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 % في الربع الثاني من العام خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو الماضي.

وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي هذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام لانكماش الصادرات الألمانية.. وبهذه النتيجة يتراجع معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني إلى 0.4 %، وكان الاقتصاد الألماني تجنب بصعوبة السقوط في حالة ركود العام الماضي.

وقال عدد من خبراء الاقتصاد إن المؤشرات الأولية عن نتيجة العام بأكمله مازالت غير واضحة، حيث جاءت عمليات الاستطلاع لعملية التصنيع التي أجريت خلال شهر يوليو الماضي قاتمة.

من ناحية أخرى، فإنه رغم أن كافة الأرقام جاءت سلبية غير أن إنفاق الأسر والحكومة ارتفع، حيث جاء الاستثمار خارج قطاع التشييد.