«بوينج» تؤجل طرح الجيل الجديد من الطائرة «777-8» بسبب «737 ماكس»



قررت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" تأجيل طرح الجيل الجديد من طائرتها طويلة المدى "بوينج777-8".

وقال متحدث باسم "بوينج" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني "راجعنا الجدول الزمني لبرنامج التطوير واحتياجات عملاء الجيل الحالي من الطائرة 777 إكس، وقررنا تعديل الجدول الزمني.. التعديل يقلل المخاطر في برنامجنا للتطوير لضمان تحول أكثر سلاسة للطائرة 777-8".

ولم تكشف "بوينج" عن تفاصيل الجدول الزمني الجديد لتطوير الطائرة 777-8. وكانت الشركة قد أعلنت منذ ثلاثة أسابيع أن الطائرة 777 إكس تواجه "مخاطر كبيرة بالنسبة للجدول الزمني" بسبب مشكلات في المحرك.

يذكر أن تعديل الجدول الزمني لطرح الجيل الجديد من الطائرة 777-8 يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشركة الأمريكية لجزء من السوق لصالح منافستها الأوروبية "أيرباص" في إطار محاولاتها للمساعدة في تنفيذ خطة شركة الطيران الأسترالية "كانتاس أيروايز" لبدء تسيير رحلات بدون توقف بين سيدني ولندن التي يبلغ طولها 17 ألف كيلومتر في عام 2023.

وتجرى حاليا مناقشات بشأن نسخة معدلة من الطائرة "بوينج 777-8 والطائرة أيه 350 طويلة المدى من أيرباص، حيث تعتزم شركات الطيران استخدامها في رحلات طيران متصلة لمدة 21 ساعة لتكون أطول رحلة طيران بدون توقف في العالم.

وقال المتحدث باسم "بوينج" إن الشركة مازالت تخطط لتسليم أول طائرة من طراز 777-9 عام 2020 مع استمرار العمل مع شركة توريد المحركات "جنرال إلكتريك". يذكر أن هذا الطراز أقصر مدى، وقد تعاقدت شركة لوفتهانزا الألمانية على 20 طائرة من هذا الطراز.