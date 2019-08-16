البنك المركزي اليمني يؤكد استئناف نشاطه في مقره بعدن الأحد المقبل

أعلن البنك المركزي اليمني استئناف نشاطه في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد المقبل، بعد نهاية إجازة عيد الأضحى.

وذكر البنك المركزي اليمني - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس- أن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد، مهيبًا بجميع المواطنين، ووسائل الإعلام بتوخي روح المسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله.

يأتي ذلك بعد أخبار تناقلتها عدة وسائل إعلام حول نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي البلاد.