 إصابة ضابط بريطاني ثان بالتسمم إثر هجوم بغاز أعصاب في سالزبري - بوابة الشروق
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إصابة ضابط بريطاني ثان بالتسمم إثر هجوم بغاز أعصاب في سالزبري

د ب أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:19 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:19 م

قالت الشرطة إن ضابط شرطة ثان قام العام الماضي بالتعامل مع بلاغ بشأن هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبري البريطانية تأكد أنه أصيب بالتسمم.

وكان العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مارس من عام 2018. في هجوم ألقي باللائمة فيه على موسكو.

وذكرت الشرطة آنذاك أن أحد الضباط أصيب بالتسمم أيضًا أثناء التحقيق.

وأوضحت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أن فحوصات الطب الشرعي الأخيرة أكدت أن "آثار غاز الأعصاب" كانت موجودة في ضابط شرطة آخر.

وقال بيان "ظهرت على الضابط علامات وقت وقوع الحادث أشارت إلى تعرضه لكمية ضئيلة من نوفيتشوك".

واتهمت الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب على سكريبال وابنته، وهي التهمة التي نفتها روسيا.

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