محكمة ألمانية تغرم مزارعا 2100 يورو بسبب ضربه ثورا

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قضت المحكمة العليا لولاية سكسونيا السفلى، بمدينة أولدنبورج الألمانية، بتغريم مزارع 2100 يورو بسبب إساءة معاملته لثور، مؤكدة بذلك حكما سابقا لدائرتين أقل درجة بمدينة أوسنابروك.

وكان المزارع قد ضرب ثورا بالعصى على عينه اليمنى بشكل مباشر، أثناء تسليمه للسلخانة، مما تسبب في تورم عين الثور بشدة.

وكان المزارع قد نفى التهمة الموجهة إليه أثناء جلسات نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة أوسنابروك ومحكمة ولاية سكسونيا السفلى، بنفس المدينة.

وشهدت طبيبة بيطرية ضد المزارع.

وأدانت المحكمتان السابقتان المزارع بسبب مخالفته قانون حماية الحيوان، ورأت كل منهما أن المزارع البالغ من العمر 40 عاما تعامل بفظاظة وبلا أي إحساس مع آلام الحيوان.

وكان المتهم قد قال أمام محكمة الولاية إن ما فعله أمر تافه جدا وإن البقر "قادر على تحمل الكثير"، وهو ما لم يتفهمه القضاة.