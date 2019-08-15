سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تعيين، البوسني وحيد حاليلوزيتش مدربا لأسود الأطلس خلفًا للفرنسي هيرفي رينار، بعقد يمتد لأربعة سنوات.

ووضعت الجامعة الملكية المغربية أهدافًا في عقد حاليلوزيتش، وهي بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 على الأقل، والوصول لكأس العالم 2022، والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الفرنسي رينارد قد تقدم باستقالته من تدريب المنتخب المغربي بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من دور الـ16 على حساب بنين.

وتولى حاليلوزيتش مهمة القيادة الفنية بقارة إفريقيا، مع منتخبي الجزائر وساحل العاج.