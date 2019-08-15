 استطلاع رأي أمريكي: يكشف تزايد معدل عدم الرضا عن أداء ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع رأي أمريكي: يكشف تزايد معدل عدم الرضا عن أداء ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:32 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:32 م

قفز معدل عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 56% في أحدث استطلاعات للرأي.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي، أن هناك زيادة بنسبة 5% في معدل عدم الموافقة على أداء ترامب عن الشهر الماضي، بينما كانت المرة الوحيدة التي ارتفع فيها هذا المعدل أكثر عندما وصل إلى 57% في أكتوبر من عام 2017.

ومن ناحية أخرى، أبدى 43 % من الذين تم استطلاع آرائهم موافقتهم على أداء الرئيس الأمريكي وهو ما يقل عن الشهر الماضي الذي وصل إلى 46%، وكان أقل معدل قياسي للرضا عن أداء ترامب في استطلاعات نفس المؤسسة هو 38% وهو ما حدث كذلك في أكتوبر من عام 2017.

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