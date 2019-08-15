تحل اليوم (15 أغسطس) ذكرى ميلاد الفنانة والمطربة هدى سلطان، والتي رحلت عن عالمنا منذ 13 عاما، والتي فكانت أحد الوجوه السينمائية الشهيرة في زمن الفن الجميل، والتي بلغ رصيدها الفني أكثر من 100 عمل بين السينما والتلفزيون، بالإضافة لأغانيها المتنوعة في الأفلام التي شاركت فيها.

ورغم وجود عدد من الأصوات القوية في ذلك العصر مثل شادية وصباح وفايزة أحمد ونجاة، إلا أن هدى سلطان استطاعت أن تغني لونا مختلفا وخاصا بها، ربما يمكن اعتباره يميل للبساطة والشعبية، فنجدها تشارك المطرب الشعبي عبدالعزيز محمود في أكثر من أوبريت غنائي مثل "مشغول بيك" و"مالك محتار".

وترصد "الشروق" بعض الأغاني الشهيرة للمطربة هدى سلطان:

1- إن كنت ناسي أفكرك

قامت هدى سلطان بغناءها ضمن أحداث فيلم "جعلوني مجرما" الذي شاركت في البطولة مع زوجها فريد شوقي، وسراج منير، ويحيى شاهين، ورشدي أباظة، ونجمة إبراهيم.

والأغنية من كلمات محمد علي أحمد، وألحان رياض السنباطي.

2- وحياة عينيك

غنتها هدى في فيلم "حدث ذات ليلة" للفنان شكري سرحان الذي شاركها البطولة مع كمال الشناوي، وهند رستم، والأغنية من كلمات مأمون الشناوي، وألحان محمود الشريف.

3- رمان الجنانين

أغنية من كلمات فتحي قورة، وألحان الأخ الأكبر لهدى سلطان محمد فوزي، وغنتها في فيلم "العائلة الكريمة"، الذي لعبت فيه دور البطولة أمام فريد شوقي، وشاركتهم ماري منيب، وهي أغنية تقترب من أغاني المناسبات يمكن غناءها في الأفراح.

4- من بحري وبنحبوه

من أغاني فيلم "رصيف نمرة خمسة" بطولة فريد شوقي، وجسدت فيه شخصية مطربة بأحد البارات في الإسكندرية، والأغنية من كلمات فتحي قورة، وألحان عبدالعزيز محمود.

5- فاتوا الحلوين

من كلمات فتحي قورة -الشاعر الذي كتب لهدى سلطان الكثير من أغانيها- غنت هذه الأغنية في فيلم "كهرمان"، وشاركها البطولة يحيى شاهين، وعبدالمنعم إبراهيم، وفردوس محمد، ورياض القصبجي، والأغنية من ألحان محمود الشريف.

6- تاكسي الغرام

وهي أوبريت غنائي من فيلم يحمل نفس الاسم، وقام بتلحين الأغنية المطرب عبدالعزيز محمود بطل الفيلم أيضا، ومن كلمات جليل البنداري، وشاركهم البطولة حسن فايق، ومحمود المليجي.

7- توت توت

من الأغاني الشهيرة لدى الأطفال والتي قدتها هدى سلطان مع النجم عبدالمنعم مدبولي في المسلسل التلفزيوني الذي قاما ببطولته "لا يا ابنتي العزيزة" في نهاية السبعينيات، وكانت من كلمات سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي.