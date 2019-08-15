الرئيس الصيني يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل مع البرازيل

أكد الرئيس الصيني، "شي جين بينج"، أهمية دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع البرازيل إلى مستوى أعلى، وتعزيز التعاون الثنائي، وتقديم إسهامات جديدة في حماية السلام والاستقرار والازدهار في العالم.

جاء ذلك، خلال تبادل الرئيس الصيني، اليوم الخميس، مع الرئيس البرازيلي، "جائير بولسونارو"، برقيتي تهنئة للاحتفال بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال بينج - في برقية التهنئة - إن الصين والبرازيل دولتان ناميتان كبيرتان ودولتان مهمتان في الأسواق الناشئة، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 45 عاما، ظلت العلاقات الصينية البرازيلية عميقة، وحقق التعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة، مما يصب في صالح الشعبين.

كما أعرب بينج عن اهتمامه البالغ بتطوير العلاقات بين الصين والبرازيل، ورغبته في العمل مع الرئيس بولسونارو، لرسم مخطط للعلاقات بين البلدين، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى، وإفادة البلدين والشعبين، وتقديم إسهامات جديدة في حماية السلام والاستقرار والازدهار في العالم.

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي "جائير بولسونارو" - في برقية التهنئة - إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التزم البلدان دائما بهدف التنمية المشتركة، لاسيما وأن التعاون بين الجانبين متنوع وآلية التعاون مثالية، مبديا تطلعه للعمل مع الرئيس الصيني للتخطيط المشترك لمستقبل الشراكة بين البرازيل والصين بما يفيد الشعبين .