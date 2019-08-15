تمكنت وحدة مباحث طما بقيادة الرائد أحمد عبد الرؤوف ومعاونيه النقيب أحمد رشاد معاون أول المباحث والنقيب محمد موسى، من ضبط سيارة قلاب سكانيا بداخلها فنتاز للغاز محملة بـ22 طن غاز.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بلاغًا من رئيس نقطة شرطة أم دومة بالتحفظ على سيارة محملة بـ22 طن غاز وهروب أصحابها بعد قيامهم بسرقة خط الغاز المار من أسيوط إلى سوهاج بمنطقة أم دومة.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندي، والرائد أحمد عبد الرؤوف وكذلك اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة وبالمعاينة والفحص وجد حفرة بأحد الأراضي أسفل خط الغاز وتركيب محبس تم تغطيته لسرقة الخط، حيث استمرت عملية سحب الغاز لمدة أسبوع حتى تنبه أحد الجيران نتيجة غرز السيارة المحملة بالغاز والبحث عن لودر لإخراجها؛ ما أثار تساؤلات الأهالي عن سر تواجد السيارة بهذه المنطقة والجهة التي تتبعها؛ ففر أصحابها هربًا وتركها.

وأبلغ الأهالي نقطة الشرطة وحُرر المحضر اللازم وبالكشف عن السيارة وجد أنها مرور القليوبية.