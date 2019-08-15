الطاقة الذرية تؤكد التزامها بالعمل على حماية البيئة وتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها بالعمل على حماية البيئة وتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ من خلال تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة.

وذكرت مصادر في الوكالة، التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها - في تصريحات، اليوم الخميس، - أن محطات الطاقة النووية الحالية مطالبة بتعزيز مساهمتها بشكل مستمر في تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة بالاعتماد على تكنولوجيات الطاقة النووية المتقدمة.

وأضافت المصادر أنه في هذا الإطار ستنظم الوكالة مؤتمرا دوليا في فيينا في أكتوبر المقبل؛ لمناقشة قضية تغير المناخ وتعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، معتبرة أن المؤتمر سيمثل منبرا لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية لدور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ بشكل موضوعي.

وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى قضايا منها التحديات والفرص المتاحة في مجال الطاقة الجديدة ووسائل ضمان الوصول إلى أسعار معقولة للطاقة الموثوقة والمستدامة وسبل اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أثار تغير المناخ وآفاق التكامل بين الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة منخفضة الكربون.