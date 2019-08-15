 الإعصار «كروسا» يصل اليابسة ويصيب غربي اليابان بحالة شلل - بوابة الشروق
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الإعصار «كروسا» يصل اليابسة ويصيب غربي اليابان بحالة شلل

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 10:53 ص

ألغيت المئات من الرحلات الجوية والعديد من خدمات القطارات، اليوم الخميس، حيث اجتاح إعصار قوي غربي اليابان تصاحبه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وكان إعصار "كروسا" يتجه صوب جزر "شيكوكو" و"كيوشو" في الصباح، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتسبب "كروسا" في إلغاء 679 رحلة وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن "كروسا" يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

وحتى الساعة 11 صباحا، كانت عين العاصفة بالقرب من مدينة ياواتاهاما في جزيرة شيكوكو، وتتجه شمالا بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 108 كيلومترات في الساعة مع زوابع بسرعة 162 كيلو مترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 800 ملليمتر في شيكوكو، وتصل إلى 500 ملليمتر في منطقتي توكاي وكينكي بحلول صباح غد الجمعة.

وفي يوليو 2018، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حدث طقسي واحد خلال 3 عقود.

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