تونس وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة

بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي روني الطرابلسي، مع سفيرة بريطانيا بتونس، لويز دي سوزا، سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة السياحة التونسية -في بيان اليوم الخميس- أنه تم، خلال اللقاء، الاتفاق على تنفيذ برنامج مشترك لتطوير السياحة المستدامة بين البلدين، وذلك من خلال توقيع ميثاق السياحة المستدامة تونس - بريطانيا، والذي يجمع وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون المحلية والبيئة التونسين مع سفارة بريطانيا في تونس وبالشراكة مع مختلف متعهدي الرحلات البريطانيين والأطراف المعنية.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضًا على توقيع هذه الاتفاقية خلال سبتمبر القادم، بحضور كل الأطراف المعنية بولاية "نابل" بالتعاون مع بلدية الحمامات ومكونات المجتمع المدني بالجهة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة بالمناطق السياحية وبمختلف مناطق الجمهورية التونسية، من خلال تقليص استعمال المواد البلاستيكية خاصة بالفنادق والأماكن التجارية، فضلًا عن التصرف المسؤول في النفايات وتدويرها، ودعم ترويج المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى دعم تواجد الشرطة السياحية بمختلف المناطق السياحية.