أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي على عدد من الشوارع والمناطق بمدينة مغاغة وذلك بعد غد السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم التالي.

وأوضح اللواء إيهاب ذهني، رئيس المركز، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لاستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمولد الكهربائي المسئول عن تلك المنطقة، وسيتم عودة التيار الكهربائي صباح اليوم التالي بعد استكمال أعمال الصيانة بالمناطق التالية (شارع المطرانية – شارع المدارس – مساكن السوق – النيابة الإدارية).