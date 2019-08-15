رئيس الأركان الروسي يتفقد التدريبات الرئيسية تمهيدا لمناورات «سينتر 2019»

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، اليوم الخميس، إلى ميدان "دونجوز" بمقاطعة أوينبورج الروسية، لتفقد التدريبات العسكرية الرئيسية تمهيدا لمناورات "سينتر 2019" الاستراتيجية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن هذه التدريبات ستكون بمثابة المرحلة الأخيرة من الإعداد لمناورات مراكز القيادة "سينتر 2019" الاستراتيجية، وهى الأضخم في روسيا هذا العام.

ويشارك في هذه التدريبات أكثر من 5000 عسكري و650 قطعة سلاح من المعدات العسكرية، وتجري مباشرة في 7 ميادين للتدريب في المنطقة العسكرية المركزية.