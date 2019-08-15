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إمبراطور اليابان يأسف بشأن فظائع الحرب العالمية الثانية

الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان الجديد، .
الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان الجديد، .
طوكيو - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:01 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 11:01 ص

أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، اليوم الخميس، عن "عميق أسفه" بشأن فظائع الحرب، بمناسبة الذكرى الـ74 لاستسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية، في حين أرسل رئيس الوزراء شينزو آبي قربانا شعائريا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل.

وقال الإمبراطور، البالغ من العمر 59 عاما، والذي اعتلى "عرش الأقحوان" بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش في مايو الماضي: "بالنظر إلى الوراء للفترة الطويلة من السلام الذي حل بعد الحرب، والتفكر مليا في ماضينا، مع وضع مشاعر الأسف العميق في الاعتبار، فإنني آمل بشدة ألا تتكرر ويلات الحرب مجددا".

وحضر الإمبراطور، والإمبراطورة ماساكو، وآبي، بالإضافة إلى حوالي 5000 من أفراد أسر قتلى الحرب، مراسم سنوية في قاعة "نيبون بودوكان" في طوكيو، اليوم الخميس؛ لإحياء ذكرى مقتل 3.1 مليون ياباني في الحرب.

وقال ناروهيتو إنه يشارك لأول مرة في الحدث السنوي كإمبراطور، "بإحساس عميق ومتجدد من الحزن".

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