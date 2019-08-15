تداول 25 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 25 سفينة.

وذكر بيان صادر من الهيئة اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضاف البيان أن الميناء سجل دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة JAOHAR LIVIA وجنسيتها سيراليون ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6.7 متر وذلك لتفريغ 4970 طن رخام بالميناء، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.