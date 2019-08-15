 الاحتلال الإسرائيلي يختطف أمين سر حركة فتح بالقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يختطف أمين سر حركة فتح بالقدس

أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:43 م

اختطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة فتح بقرية العيسوية بالقدس ياسر درويش.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اختطفت أمين سر حركة فتح أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن أمين سر حركة فتح قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان أمين سر حركة فتح قد اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.

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