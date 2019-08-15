 ذكرت فيه أنها غير متزوجة.. عمدة ألمانية تنشر إعلانا عن الحاجة لطبيب للعمل في بلديتها - بوابة الشروق
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ذكرت فيه أنها غير متزوجة.. عمدة ألمانية تنشر إعلانا عن الحاجة لطبيب للعمل في بلديتها

عمدة بلدة كولنبورج بولاية بافاريا الألمانية
عمدة بلدة كولنبورج بولاية بافاريا الألمانية
كولنبرج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 2:19 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 2:19 م

يبدو أن عمدة بلدة كولنبورج بولاية بافاريا الألمانية، كانت موفقة، عندما أشارت إلى حالتها الاجتماعية، في الإعلان الذي نشرته البلدية بحثا عن طبيب، حيث تلقت البلدية بالفعل الكثير من طلبات الراغبين في الحصول على الوظيفة.

وعلقت العمدة يوزيفا شميد /45 عاما/ على تأثير الإشارة في الإعلان إلى أنها غير متزوجة، قائلة: "لقد كان تأثير هذه الإضافة الصغيرة مذهلا حقا".

أضافت العمدة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لم نكن نتوقع ذلك أبدا، لقد فوجئنا بعض الشيء".

وكانت بلدية كولنبورج نشرت إعلانا في "دورية الأطباء الألمان" للبحث عن طبيب عام، أو طبيبة، مضيفة عبارة "العمدة لم تتزوج بعد".

وأكدت شميد أن البلدية على اتصال الآن، وبشكل محدد، مع طبيبة من منطقة فرانكفورت، بشأن الوظيفة.

وأشارت العمدة إلى أن بعض المتقدمين أبدوا اهتماما بأمر العمدة غير المتزوجة، أكثر من اهتمامهم بالوظيفة، "ولكني لا أستطيع الرد على هؤلاء بسرعة"، حسبما أكدت العمدة.

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