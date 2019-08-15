برلماني روسي ينفي سرقة موسكو للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية

نفى عضو لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)، فرانتس كلينتسيفيتش، تصريحات أمريكية تتهم بلاده بسرقة التكنولوجيا العسكرية الأميركية.

وقال كلينتسيفيتش - في تصريح صحفي اليوم الخميس - "إن مثل هذه التصريحات عارية من الصحة تماما، ويبدو أن الجانب الأمريكي متمثلا في مستشار الأمن القومي جون بولتون تؤرقه قضية تعود إلى أربعينات القرن الماضي حيث هدد الاحتكار النووي الأمريكي وجود الاتحاد السوفييتي ذاته وأرغمه على سرقة الأسرار النووية الأمريكية".

وأضاف: "أن الشيوعيين الأمريكيين الزوجين يوليوس وأثيل روزنبرج، الذين أصدرت المحكمة الأمريكية في حقهما عام 1953 حكم الإعدام لاتهامهما بالتجسس لصالح الاتحاد السوفييتي، قاما بعمل عظيم من أجل الحفاظ على السلام العالمي".

وأكد كلينتسيفيتش أن الوضع حاليا مغاير مبدئيا، حيث أن روسيا لا تتخلف عن الولايات المتحدة في مجال تصميم الأسلحة فرط الصوتية.

وتابع قائلا:" لدينا أسباب كثيرة لاتهام الجانب الأمريكي هو الآخر بسرقة التكنولوجيا الروسية في هذا المجال، ولكن بلدنا تفضل الدخول في حوار بناء بدلا من تبادل الاتهامات".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جون بولتون قد صرح مؤخرا بأن روسيا تقوم بتصميم أسلحة جديدة فرط صوتية اعتمادا على التكنولوجيا، التي سرقتها من الولايات المتحدة.