أشاد إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، بأداء لاعبيه أمام الزمالك، رغم الخسارة بهدف نظيف، في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«أبارك للزمالك على تحقيق الفوز، ولكن لاعبي المقاصة قدموا أداءً كبيرا، وأقول دائما من يضيع أهدافا يستقبل، وبمشيئة الله نعوض في الفترة المقبلة.

وأضاف:«عملنا فرص لم نستغلها، ولكن في الشوط الثاني كنا جيدين، لكن كنا نستطيع أن نخرج من المباراة بنتيجة أفضل».

وأكمل:«نمتلك لاعبين جيدين في الفريق، ونحتاج للتأقلم، ووقت كي نجهز بنسبة 100 %، نحن الآن جاهزيتنا 50 أو 60 %، ولعبنا مباراة كبيرة رغم ذلك، ولكن فقدان نقاط المباراة خسارة».

وتمنى إيهاب جلال في نهاية حديثه التوفيق للزمالك في البطولة الإفريقية.