الزراعة: 50% من عينات الخضروات والفواكه خالية من متبقيات المبيدات

أكد الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، حرص وزارة الزراعة على سلامة المنتجات الزراعية، وخلوها من أي تلوث.

وقال «عبد السلام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح السبت، إن وزارة الزراعة أطلقت برنامجًا لفحص الخضروات والفواكه؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي تلوث، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة أثبتت أن 50% من العينات التي تم أخذها خالية من متبقيات المبيدات.

وأوضح أن وزارة الزراعة تستخدم أحدث الأجهزة للكشف عن المبيدات، وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاعتماد الطرق العلمية في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يتم تحليل هذه العينات عن طريق المعامل.