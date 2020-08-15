الدنمارك تخفف قواعد الزيارات السياحية وتبقي على إغلاق النوادي الليلية

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قالت الحكومة والأحزاب الرئيسية في وقت متأخر يوم الجمعة إن الدنمارك ستلغي شرط الدخول إليها الذي يتمثل في حجز السياح لمدة ستة أيام للسماح لهم بدخول البلاد.

وقد تم استحداث مطالبة السائحين بإثبات أن لديهم حجزا لمدة ست ليال على الأقل في فندق أو موقع تخييم أو منزل سياحي في حزيران/يونيو عندما بدأت الدنمارك في إعادة فتح الحدود التي أغلقت في منتصف آذار/مارس لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير العدل نيك هايكروب: "ما زلنا في وضع خطير، وبالتالي فإن هذا الاتفاق مهم للغاية بالنسبة لنا لنتمكن من دخول الخريف والحفاظ على العدوى عند مستوى منخفض".

واتفقت الحكومة والبرلمان في أيار/مايو على خطة لإعادة فتح المجتمع على مراحل مختلفة.

وتم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة على ما يسمى بالمرحلة الرابعة بعد يومين من المحادثات.

وأضاف أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية والبرلمان اتفقا على أنه "للأسف الوقت ليس مناسبا لتنفيذ الفتح الذي خططنا له للمرحلة الرابعة".

وتم تمديد القاعدة الخاصة بالعدد الحالي وهو 100 شخص المسموح لهم بحضور تجمع عام حتى أول تشرين ثان/نوفمبر.

كما ستظل المراقص والنوادي الليلية مغلقة حتى تشرين ثان/نوفمبر.

ومع ذلك، تم الاتفاق على السماح للحانات والمطاعم بأن تظل مفتوحة حتى الساعة 2 صباحا بدلاً من منتصف الليل.