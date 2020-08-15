مخاوف «المنتج المحلى» تطارد صناعة الإلكترونيات فى مصر

محمد سالم: استثمرنا نصف مليار جنيه.. ونطالب بتشجيع صناعة الإلكترونيات

محمد شديد: ضرورة شراء المنتج المحلى داخل الهيئات الحكومية

هشام عبدالغفار: الوقت مناسب لتوطين الصناعة.. ولدينا شركات قادرة على المنافسة

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الالكترونيات تواجه بعض التحديات فى السوق المصرية أهمها عدم اعتراف بعض الوزارات والهيئات بالمنتج المحلى وتفضيل المنتجات العالمية.

رغم وجود مصانع كبيرة فى السوق المصرية قادرة على انتاج التابلت بجودة عالية الا ان الوزارات والهيئات الحكومية تعتمد على شركات عالمية خوفا من جودة المنتج المحلى، قال خبراء مطالبين بأهمية الاعتماد على المنتج المحلى ومنحه الفرصة كاملة وان تقوم الوزارات والهيئات بدعمه وشرائه.

أكد المهندس محمد سالم رئيس مجلس ادارة شركة سيكو أن شركته استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه وأول شركة قامت بتصنيع الموبايل فى مصر وأيضا تقوم بتصنيع التابليت، مشيرا إلى ان شركته تقوم بتصدير التابليت إلى عدد من الدول مثل الكويت والسعودية. وطالب سالم الحكومة المصرية بضرورة تشجيع صناعة الالكترونيات فى مصر وحمايتها وتوطينها مشددا على اهمية تطبيق مبادرة تشجيع المنتج المحلى على ارض الواقع.

وشدد على ضرورة وضع حوافز للشركات المنتجة والتى تقوم بالتصدير للخارج، مشيرا إلى ان ازمة كورونا والعمل عن بعد والدراسة عن بعد تشجع على الاستعانة بالمنتج المحلى وتوطين الصناعة.

وأكد المهندس هشام عبدالغفار عضو مجلس ادارة شعبة الاقتصاد الرقمى ان الاعتماد على المنتجات المحلية وخاصة التابليت التعليمى فرصة ذهبية لتوطين الصناعة فى الوقت الراهن وخاصة ان لدينا ما يقرب من 18 مليون طالب وهذا رقم يسمح بتوطين الصناعة.

واشار إلى ان الشركات المحلية اولى بالتابليت التعليمى لعدم اختراق تلك الاجهزة اضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، مشيرا إلى هناك العديد من الهيئات والشركات قادرة على انتاج تابليت بقدرات فائقة وجودة عالية منها الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها وسيكو ومجموعة الخرافى واحمد بهجت.

وقال إنه يقدر مخاوف وزارة التعليم من جودة المنتجات المحلية لافتا إلى ان شرط تواجد شركات محلية مع شركات عالمية يسهم فى توطين الصناعة فى مصر. وأكد الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذى لجمعية اتصال أنه يجب على الحكومة شراء المنتج المحلى حتى بصبح لدينا صناعة قوية وعدم الاعتماد على الشركات العالمية واستيراد الاجهزة من الخارج التى تتم فى مصر بكفاءة عالية.

واشار إلى انه يوجد مصانع تقوم بتصنيع التابليت فى مصر بجودة وكفاءة عالية لافتا إلى منح تلك الشركات والهيئات فرصة وتقوم الحكومة بشراء منتجاتهم سيكون لنا شأن كبير فى تلك الصناعة محليا وعالميا.

وفى نفس السياق أثارت توقيع اتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال ابو غزالة جدلا واسعة بين خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصنيع مشترك لاجهزة التابلت واللاب توب وتساءل البعض لماذا لم يتم الاستعانة بشركات مصرية فى تلك الاتفاقية ولم يوضح البيان الذى صدر عن تلك الاتفاقية هل سيتم التصنيع فى مصر من خلال الهيئة او من خلال مصنع مجموعة طلال ابو غزالة والذى تم إنشاؤه حديثا، بينما أكد البعض على ان مجموعة طلال ابوغزالة مجموعة رائدة ودخولها السوق المصرية مكسب كبير لها لأنه اكبر اسواق المنطقة ومكسب ايضا للسوق المصرية.

ومن جانبها أكدت المهندسة عايدة الصبان ان الهيئة العربية للتصنيع هدفها الرئيسى التصنيع وهو ما تحرص عليه دائما فى كل تعاقداتها وما تنادى به فى كل المحافل والاجتماعات.

وكان الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكد خطة الهيئة بتعميق التصنيع المحلى وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومشيدا بقدراتها التصنيعية وخبراتها فى مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية.

وأوضح «التراس» أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب وإنشاء معامل تدريبية ذكية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر، مع التوسع مستقبلا فى أسواق التصدير للسوق الإفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن العربية للتصنيع تساهم فى مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنها خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر وللمنطقة العربية والأفريقية.