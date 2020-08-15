الأوقاف السورية تقرر رفع تعليق صلوات الجماعة في دمشق وريفها

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أعلنت وزارة الأوقاف السورية، فتح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق بدءا من غد الأحد.

وذكرت الوزارة -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن ذلك يأتي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التي قررتها سابقا لإغلاق مساجد المحافظتين.

وأوضحت أن إعادة الصلوات سيراعي "أقصى إجراءات الوقاية الصحية"، مشيرة إلى استمرار تعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية.

وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في محافظتي دمشق وريفها لمدة 15 يوما، وذلك عملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وبعد تسجيل أعلى الإصابات بكورونا في المحافظتين.