 مسؤول أمريكي: لا ضغوط على أي دولة للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: لا ضغوط على أي دولة للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:53 م

نفى مساعد وزير الخارجيـة الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وجود أية ضغوط على أية دولة للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في حوار خاص أجراه شينكر اليوم السبت مع المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبد العزيز العنجري، حول اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد شينكر أن الاتفاق نابع من رؤية مشتركة بين الدولتين للتعاون الإقليمي والسلام و"ليس مبادرة أمريكية"، داعيا الفلسطينيين إلى "استغلال الفرصة والعودة إلى طاولة المفاوضات لأن الانتظار ليس في مصلحتهم".

وأضاف شينكر أن الاتفاق الذي أعُلن سيطور التعاون بين الدولتين وسيجعله أكثر انفتاحا عندما يدخل مرحلة تبادل التمثيل الدبلوماسي، وسيسهل على الولايات المتحدة التعاون مع هاتين الدولتين في المنطقة، بما يعزز على وجه الخصوص الاستقرار الأمني والتعاون الاقتصادي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: "بالطبع نحن جميعا نتشارك نفس المخاوف تجاه التهديد الذي تشكله إيران، وهو ليس فقط تهديدا لإسرائيل والإمارات بل لمعظم العالم العربي."


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