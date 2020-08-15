فرديناند: ديفيز دمر مسيرة «سيميدو» ووضعه في موقف محرج

امتدح ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ الألماني بعد تألقه أمام برشلونة في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في ليلة اكتساح بايرن ميونخ، لنظيره برشلونة بثمانية أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فرديناند، في تصريحات عبر قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "بالنسبة لي، ديفيز أفضل ظهير في العالم، إنه مدهش. فهو يقدم كرة قدم خالصة".

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: "هدف مثل الذي صنعه يجب أن يُلغى، لقد دمر مسيرة سيميدو، ولكن هذا ممتع للمشاهدين".

وتابع: "إذا كنت في مكان سيميدو، لن أدخل على حسابي بموقع إنستجرام لمدة عام بعد ما حدث، إنه أمر محرج".

يذكر أن ألفونسو ديفيز، رواغ لاعبين من برشلونة قبل أن يتلاعب بنيسلون سيميدو، ظهير البارسا وصنع الهدف الخامس الذي سجله جوشوا كيميتش.