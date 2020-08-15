قراصنة يهاجمون روابط خدمات النقل بالجيش الألماني الإلكترونية

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نفذ قراصنة هجوما إلكترونيًا على شركة خدمات أسطول النقل التابع للجيش الألماني "بوندسفير".

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، "وقع هجوم في الأسبوع الماضي من قبل طرف خارجي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن على شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة خدمات النقل التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت بالحادث يوم 13 أغسطس الجاري، وهو الآن قيد التحقيق المكثف.

وكانت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية نشرت خبرا عن ذلك من قبل.

وتمتلك وزارة الدفاع 75.1% من أسهم الشركة بينما تتبع نسبة 24.9% منها إلى مؤسسة "دويتشه بان" المساهمة للسكك الحديدية الألمانية.

وأوضحت الوزارة أن جميع اتصالات الشبكة بالعالم الخارجي وبالعملاء قطعت على الفور، مضيفة "بناء على ذلك قامت الإدارة بتشغيل شركة متخصصة في تحليل وإصلاح الأضرار التي تقع بسبب حوادث من هذا النوع".