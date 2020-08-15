زيادة النساء في مجالس إدارة شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في يوليو

شغلت النساء 11 مقعدا جديدة في مجالس إدارة الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شهر يوليو الماضي مقارنة يونيو السابق عليه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وظل معدل عدد المديرات دون تغيير عند 1ر3 ، من متوسط مجالس الإدارة المكونة من 11 شخصا.

وارتفعت نسبة النساء في مناصب الإدارة إلى 1ر28 في المئة، مقابل 28 في المئة.

وزادت 15 شركة عدد النساء في مجالس إدارتها، وأبرز تلك الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية، " أمجين إنكوربوريتد" و"يونايتد بارسل سيرفيس إنكوربوريتد" و"إكسلون كوربوريشن".