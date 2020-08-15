جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتيح 13 برنامجا دراسيا بالتعاون مع بليموث البريطانية

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن اتاحة برنامج منح درجتين البكالوريوس لطلاب الثانوية الملتحقين بالجامعة للعام الدراسي 2020-2021، في علوم الإدارة، بالاشتراك مع جامعة بليموث البريطانية، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يهدف لرفع مستوى الطلاب باتباع أساليب علمية حديثة.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، إن اتاحة برامج متميزة لتعلم الطلاب علوم الإدارة بالمشاركة مع الجامعات الدولية، جاء بعد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بين الجامعتين، لمرحلة البكالوريوس.

وأضاف العزازى، أن التعاون بين جامعة مصر وجامعة بليموث البريطانية، يشتمل على توفير عدد من البرامج التى من الممكن أن يلتحق بها الطلاب، موضحا أنه من المقرر أن يدرس الطلاب الملتحقين بتلك البرامج للدراسة عام كامل في جامعة بليموث ثم العودة إلى جامعة مصر لإنهاء دراستهم، ليحصل بعد ذلك على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة من جامعة بليموث البريطانية.

وبدورها أعلنت الدكتورة ياسمين الكاشف، المشرف العام على مشروع الشراكة مع جامعة بليموث، وأمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، عن البرامج التى يمكن للطلاب الالتحاق بها للدراسة في العام الجامعي 2020-2021، وجاءت البرامج كالتالي: البرنامج الأول بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل جامعة بيلموث، البرنامج الثاني بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الثالث بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث.

وأضافت الكاشف أن البرنامج الرابع بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية جامعة بليموث، أما البرنامج الخامس بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارةالأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة بليموث.

وذكرت الكاشف، أن البرنامج السابع بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، أما البرنامج العاشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، والبرنامج الحادي عشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جمعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جامعة بليموث.

وشددت الدكتورة ياسمين الكاشف على أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تسليح الشباب بأقوى أساليب التعليم التفاعلى دوليا، مؤكدة أن هذه التجربة التى تتيحها جامعة مصر للشباب تفتح آفاقهم نحو مستقبل أفضل، وتمدهم بالمعرفة على ثقافات مختلفة، وأساليب الإدارة الحديثة المتبعة فى دول العالم.