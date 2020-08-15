سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، رغم الهزيمة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وقال هويدي في تصريحات إذاعية عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك بالرغم من الغيابات الكثيرة لدى الفريق، فقدنا ميدو جابر وعمرو مرعي، وأحمد محسن".

وأضاف: "أدائنا تحسن كثيرًا، الهدف أتى في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكن هذه هي كرة القدم، يوم لك ويوم عليك".

وتابع هويدي: "القادم سيكون أفضل هدفنا هو ضمان البقاء في الدوري، نلعب مباراة كل ثلاث أو أربعة أيام".

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 17 في المركز الـ15.