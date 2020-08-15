«الأضواء» تطور وسائلها التكنولوجية بحلول تعليمية إلكترونية

اعلنت مجموعة نهضة مصر للنشر، أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التى تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية، لأول مرة فى مصر، بهدف تدعيم عملية التعلم الذاتى والتعلم عن بُعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكترونى، وتقديم الكود الذكى للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف الأندرويد.

وقالت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، خلال مؤتمر صحفى، «سعداء باجتماعنا اليوم لأول مرة إلكترونيًا وهو ما يعكس رؤيتنا وفكر المؤسسة ككل، حيث أننا نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة فى شتى المجالات، والتى يأتى على رأسها قطاع التعليم، فإن التوجه العالمى والمحلى بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية فى التعليم».

وأضافت داليا إبراهيم: «نحن نشهد تطورًا غير مسبوق فى منظومة التعليم المصرى، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكترونى والتفاعلى، الذى بات واضحًا خاصة مع جائحة الكورونا، وعليه كان علينا البدء فى مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولًا تعليمية للمرة الأولى فى مصر، ومن ثم كان من الضرورى تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة».