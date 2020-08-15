 مصرع 4 أشخاص في انهيار خط ناقل للفحم في منجم بروسيا - بوابة الشروق
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مصرع 4 أشخاص في انهيار خط ناقل للفحم في منجم بروسيا

أ ش أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 8:33 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 8:33 م

لقى 4 من عمال المناجم، اليوم السبت، مصرعهم في انهيار خط ناقل للفحم في منجم بمدينة فوركوتا التابعة لجمهورية كومي في روسيا الاتحادية.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "في منجم فورجاشورسكايا، انهار رواق علوي به خط ناقل للفحم، الأمر الذى أدى إلى مقتل أربعة من عمال الشركة"، موضحا أن سبب الحادث قد يكون انتهاكا للعملية التكنولوجية.

وأشار المصدر إلى انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، مؤكدا أن العمل مستمر على تفكيك أجزاء الهيكل المنهار، والذي يربط بين مباني التحميل والفرز على أراضي المنجم، مؤكدا مشاركة 4 فرق من رجال الطوارئ و7 آليات في أعمال الإنقاذ.


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