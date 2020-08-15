أمريكا وأوروبا تدعوان إلى انتقال سياسي سريع في فنزويلا

دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما للدول الأمريكية، والولايات المتحدة، اليوم الجمعة إلى انتقال سياسي سريع في فنزويلا، وقالوا إن جائحة كورونا "زادت من الحاجة إلى إنهاء الوضع الراهن" في البلاد.

ودعت هذ الدول سكان فنزويلا، في بيان، إلى "المشاركة على نحو ملح في دعم عملية تشكيل حكومة انتقالية شاملة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، عاجلاً وليس آجلاً".

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن الانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر "لا تقدم حلا سياسيا وقد تزيد من استقطاب مجتمع يعاني بالفعل من الانقسام".

وتعتزم أحزاب المعارضة الرئيسية في فنزويلا مقاطعة الانتخابات، وترى فيها محاولة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للسيطرة على الجمعية الوطنية (البرلمان)، بالاحتيال.

وتم بالفعل تهميش الجمعية الوطنية، التى تعد آخر معقل للمعارضة، إلى حد كبير، من خلال "الجمعية التأسيسية" التي شكلتها الحكومة.