مستشارة ألمانيا تحذر من تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها الإسبوعية اليوم السبت من تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت ميركل في الرسالة المتلفزة، عبر الإنترنت: "يجب أن نتوقع أن الجائحة وتغير المناخ سيغيران الوضع بالنسبة لكثير من الناس في العالم"، مضيفة أنه من الأهم لذلك، الاستعداد كدولة للمساعدات الإنسانية على نحو سريع، وضربت مثلا على ذلك، بالاستعانة بالجيش الألماني وموظفي الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية في لبنان، مشيرة إلى أن الانفجار الذي وقع في بيروت مطلع هذا الشهر "أظهر على نحو مفزع كيف يمكن أن تنشأ أزمة على نحو سريع".

وبمناسبة اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية، الذي يوافق الأربعاء المقبل 19 آب/أغسطس، أكدت ميركل كذلك أهمية ضمان حماية عمال الإغاثة في الموقع، وقالت: "للأسف علينا أن نختبر مرارا وتكرارا أنهم مستهدفون، وأنه يتم منعهم من القيام بعملهم المهم"، مؤكدة ضرورة توفير الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي.

وذكرت ميركل أن سكان الدول التي يوجد بها هياكل حكومية ضعيفة ونزاعات مسلحة لا ينالون حماية كافية من الأزمات، وقالت: "لذلك كثيرا ما تكون الحلول السياسية ضرورية، لأن الدعم الإنساني قد يساعد فقط على المدى القصير".