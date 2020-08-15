 آبي يرسل قرابين إلى ضريح مثير للجدل مع إحياء اليابان ذكرى الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آبي يرسل قرابين إلى ضريح مثير للجدل مع إحياء اليابان ذكرى الحرب

د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 6:34 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 6:34 ص

 أرسل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرابين إلى ضريح مثير للجدل مرتبط بالحرب في طوكيو اليوم السبت، حيث تحيي البلاد الذكرى 75 لاستسلامها في الحرب العالمية الثانية.

ومن المرجح أن يمتنع آبي عن زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يكرم 46ر2 مليون قتيل حرب، من بينهم مجرمو حرب مدانون من الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن وزيرين قاما بزيارة الضريح صباح اليوم.

ولم يقم آبي بزيارة الضريح منذ أن قام بذلك في ديسمبر 2013 ، مما تسبب في ضجة دولية.

وتثير زيارات القادة السياسيين إلى نصب الحرب غضب الدول المجاورة، خاصة الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تريان أن النصب يمجد العدوان الياباني في وقت الحرب.

وفي وقت لاحق اليوم، يكرم مئات الأشخاص، ومن بينهم الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء أكثر من 3 ملايين ياباني لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في مراسم محدودة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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