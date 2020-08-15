«روبرت كوخ» يسجل 1415 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، 1415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 222 ألفا و828 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9231 حالة، بزيادة قدرها 6 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مئتي ألف و800 حالة.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.08، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت فرانكفورت 223 ألفا و791 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9230 حالة. وقد تعافى 200 ألف و440 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.